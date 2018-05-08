Java, C, C++, C#, Python

Надо на чистом php (без ООП и фреймворков) написать парсеры (CURL) сниппетов с поисковой выдачи yahoo, google и duckduckgo с поддержкой прокси и rucaptcha. Пишите адекватные цены, пожалуйста. Я прекрасно знаю, сколько может стоить такая задача.