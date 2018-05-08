Java, C, C++, C#, Python

$15
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок169 просмотров
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Нужен простенький бот для подсчета процентов и внесения данных .  

Подробности в личку .

Python
6 лет назад
Ashirstr
30 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад