Подключить киви кошелек к сайту

Имеется два сайта: [url=https://dom-kamnya.com/]dom-kamnya.com/[/url] – это новый [url=https://granitopt.ru/]granitopt.ru/[/url] CMF Фреймворк. Интересует поддержка и обслуживание. Сроки, стоимость пишите сразу. ОБЩИЕ - Поддержание работоспособности сайта в Интернете - Корректировка информации на сайте по поручению заказчика - Размещение информации на сайт по поручению заказчика - Технические работы ...
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Нужен специалист который сможет подключит киви к сайту. Сайт самописный нужно будет сделать пополнение внутреннего кошелька на сайте и оплату объявления услуги vip на прямую. Также подключить оплату по смс. Тоже самое нужно сделать и для мобильной версии сайта.
Важно нужен человек кто этим уже занимался не раз.
Сейчас на сайте есть оплата по смс от сервиса sms coin но там грабительский процент да и доверия она не внушает.
Также есть пополнение кошелька через робокассу и интеркассу но они у меня не подключены.
Пишите сообщение с ценой пожалуйста .
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