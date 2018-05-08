Подключить киви кошелек к сайту

Нужен специалист который сможет подключит киви к сайту. Сайт самописный нужно будет сделать пополнение внутреннего кошелька на сайте и оплату объявления услуги vip на прямую. Также подключить оплату по смс. Тоже самое нужно сделать и для мобильной версии сайта.

Важно нужен человек кто этим уже занимался не раз.

Сейчас на сайте есть оплата по смс от сервиса sms coin но там грабительский процент да и доверия она не внушает.

Также есть пополнение кошелька через робокассу и интеркассу но они у меня не подключены.

Пишите сообщение с ценой пожалуйста .