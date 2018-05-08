API Яндекс.Карт (или гугл). Показ объектов рядом

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки135 просмотров
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Нужно показать инфраструктуру на карте возле адреса в радиусе 800 метров. Школы, дет. сады, банки, кафе спортзалы... Кнопки управления (например иконка школы) и сами балуны стилизованы. При открытии карты все объекты показываются (чекбоксы включены), нажимая на каждую кнопку мы убираем соответствующие объекты с карты.

2. брать расстояние от ближ. метро до нашего объекта http://prntscr.com/j6aswl

3. рисоавть область https://prnt.sc/jf7qng

6 лет назад
1qwerty
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад