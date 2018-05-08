Надо на чистом php (без ООП и фреймворков) написать парсеры (CURL) сниппетов с поисковой выдачи yahoo, google и duckduckgo с поддержкой прокси и rucaptcha. Пишите адекватные цены, пожалуйста. Я прекрасно знаю, сколько может стоить такая задача.
Онлайн-калькулятор на сайт (PHP, MySQL, JavaScript, Ajax) - доработкa
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо доделать функционал калькулятора на сайт, полное ТЗ есть, работа разбивается на части, оплачивается по окончании проекта, все работы ведутся на сервере заказчика.
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