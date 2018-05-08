Доработка функционала интернет-магазина

Требуется веб-программист для доработки функционала интернет-магазина. Магазин работает на не самой популярной ImageCMS, но, во-первых, она разработана на популярном в прошлом фреймворке CodeIgniter, а,

во-вторых, её структура интуитивно понятна, поэтому особых проблем с тем, чтобы в ней разобраться, быть не должно. Также необходима небольшая доработка дизайна, исправление недостатков вёрстки по готовым дизайн-макетам в рамках уже используемого шаблона.

Прилагается подробное ТЗ и дополнительно обсуждаются все тонкости и возможные сложности. Руководитель проекта находится в онлайне практически 24/7 - в любое время можно связаться и уточнить интересующие вопросы.

Вид оплаты любой - перевод наличных на карту / безналичныйперевод / электронные деньги.