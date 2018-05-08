Доработка функционала интернет-магазина

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки133 просмотра
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Требуется веб-программист для доработки функционала интернет-магазина. Магазин работает на не самой популярной ImageCMS, но, во-первых, она разработана на популярном в прошлом фреймворке CodeIgniter, а,

во-вторых, её структура интуитивно понятна, поэтому особых проблем с тем, чтобы в ней разобраться, быть не должно. Также необходима небольшая доработка дизайна, исправление недостатков вёрстки по готовым дизайн-макетам в рамках уже используемого шаблона.

 

Прилагается подробное ТЗ и дополнительно обсуждаются все тонкости и возможные сложности. Руководитель проекта находится в онлайне практически 24/7 - в любое время можно связаться и уточнить интересующие вопросы.

 

Вид оплаты любой - перевод наличных на карту / безналичныйперевод / электронные деньги.

6 лет назад
daryaig
34 годаРоссия
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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