Сверстать несколько страниц и сделать тест

Надо на чистом php (без ООП и фреймворков) написать парсеры (CURL) сниппетов с поисковой выдачи yahoo, google и duckduckgo с поддержкой прокси и rucaptcha. Пишите адекватные цены, пожалуйста. Я прекрасно знаю, сколько может стоить такая задача.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно адаптивно сверстать лендинг с несколькими страницами и также страницу с тестом (будет 4 вопроса, в зависимости от выбора ответов будет переход на три разные страницы результатов). Макет и ТЗ вышлю в личку.
- Похожие заказы
- $100Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо полностью "под ключ" сделать углеродную биржу. Пример - http://ctxglobal.com/ . Кроме самого сайта и интерфейса, необходимо найти и подключить поток котировок (обеспечить ликвидность). Желательно, чтобы был опыт разработки похожего проекта.Веб-программирование8 заявокЗакрыт6 лет назад
- $200
Необходимо доделать функционал калькулятора на сайт, полное ТЗ есть, работа разбивается на части, оплачивается по окончании проекта, все работы ведутся на сервере заказчика.Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $100
Необходимо доделать функционал калькулятора на сайт, полное ТЗ есть, работа разбивается на части, оплачивается по окончании проекта, все работы ведутся на сервере заказчика.Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется веб-программист для доработки функционала интернет-магазина. Магазин работает на не самой популярной ImageCMS, но, во-первых, она разработана на популярном в прошлом фреймворке CodeIgniter, а, во-вторых, её структура интуитивно понятна, поэтому особых проблем с тем, чтобы в ней разобраться, ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
На php скрипт отправляется post запрос, но он не обрабатывается через $_POST (показываются пустые значения), а только через $HTTP_RAW_POST_DATA где результат запроса такой: {"language":"en","timeZone":"GMT+4","deviceId":"047B909C-8542-43D4-8FA6-EEE9242BA35E","internetType":"unreachable","versionOS":"11.3"} Нужно изменить строчки кода так, чтобы переданные значения в переменных можно было вывести, ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт6 лет назад
- $15
Нужен простенький бот для подсчета процентов и внесения данных . Подробности в личку .Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно показать инфраструктуру на карте возле адреса в радиусе 800 метров. Школы, дет. сады, банки, кафе спортзалы... Кнопки управления (например иконка школы) и сами балуны стилизованы. При открытии карты все объекты показываются (чекбоксы включены), нажимая ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужен специалист который сможет подключит киви к сайту. Сайт самописный нужно будет сделать пополнение внутреннего кошелька на сайте и оплату объявления услуги vip на прямую. Также подключить оплату по смс. Тоже самое нужно сделать и ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
На CMS joomla необходимо поставить модуль слайдера и настроить его. Сайт [url=http://6.u0155048.z8.ru/]6.u0155048.z8.ru/[/url] Плюс настроить область для вставки текста на слайдер.Веб-программирование7 заявокЗакрыт6 лет назад