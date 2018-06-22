Сверстать несколько страниц и сделать тест

$60
Веб-программированиеЗавершен9 заявок280 просмотров
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Нужно адаптивно сверстать лендинг с несколькими страницами и также страницу с тестом (будет 4 вопроса, в зависимости от выбора ответов будет переход на три разные страницы результатов). Макет и ТЗ вышлю в личку.

6 лет назад
vinart
30 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Boozock
Антон 
29 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$60
2 дня
Работа выполнена очень качественно и точно в срок, минимальные правки, постоянная связь, оперативность! Благодарю и рекомендую к сотрудничеству!
Очень рад сотрудничеству с таким заказчиком как Виталий! Чёткое ТЗ и моментальная оплата, рекомендую!