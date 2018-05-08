Разработка углеродной биржи "под ключ"

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок188 просмотров
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Необходимо полностью "под ключ" сделать углеродную биржу.

Пример - http://ctxglobal.com/ . Кроме самого сайта и интерфейса, необходимо найти и подключить поток котировок (обеспечить ликвидность).

Желательно, чтобы был опыт разработки похожего проекта. 

6 лет назад
andriio24
Андрей 
32 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад