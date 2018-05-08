Восстановить сайт на wordpress по страницам из archive.org

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Была удалена база данных сайта, остался только код.

Нужно, восстановить используя archive.org, к счастью большинство страниц там сохранилось.

Т.е я скидываю вам код, вы подключаете стартовую бд wp и заполняете ее данными archive.org , так чтобы в итоге сайт на wp выглядел идентично. 

Использовались custom post types и wp плагины. Т.е тут вы смотрите в коде что использовалось и исходя из этого действуете дальше. 

Ссылка на ссылку:) на archive.orghttps://pastebin.com/4tzJJq9t

WordPressСайт на WordPress
6 лет назад
boro-boro
Дмитрий 
32 годаТаиланд
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад