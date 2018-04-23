Парсер сайта для благотворительного фонда

Для благотворительного фонда помощи тяжелобольным детям за небольшую плату надо написать скрипт (или 2 скрипта) СБОРА БАЗЫ КОРПОРАТИВНЫХ ДОНОРОВ.

База будет использоваться для того, чтобы связываться с компаниями и предлагать помочь детям, подопечным Фонда.

Задачи:

1) - сбор базы с сайта iprom.ru

- все данные заносятся в таблицу Эксель - все поля - название, фамилия, имя отчество, должность, телефон, сайт, адрес почтовый, электронка

- возможность выбрать регион

Важно - каждый новый контакт добавлять в базу по параметру - отсутствия в нашей текущей базе этой фирмы (то же название) и этого ФИО руководителя (полное совпадение ФИО) И собираем только если есть электронная почта

Пример страницы для сбора https://www.iprom.ru/company/68556/

2) В ту же базу и снова только новые организации и и новые руководители и только с электронкой

- сайт izhevsk.spravka.city

- те же поля, но руководителя дополнительно ищем на одном из сайтов: sbis.ru или list-org.com или rusprofile.ru

Пример страницы для сбора: http://izhevsk.spravka.city/company/berezhnaya-apteka-106

3) ещё один сайт для аналогичного Парсинга (см. п. 2)

http://udm.4geo.ru/

Задачу можно выполнять поэтапно - взять лишь 1 пункт или все 3.

Пишите цену по каждому этапу! срок и контакт как оперативно связаться с вами.