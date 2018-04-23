Парсер сайта для благотворительного фонда

Требуется реализовать функцию сканирования (выбор доступного сканнера, получение изображения, отправка изображения на сервер методом POST) из веб-браузера.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для благотворительного фонда помощи тяжелобольным детям за небольшую плату надо написать скрипт (или 2 скрипта) СБОРА БАЗЫ КОРПОРАТИВНЫХ ДОНОРОВ.
База будет использоваться для того, чтобы связываться с компаниями и предлагать помочь детям, подопечным Фонда.
Задачи:
1) - сбор базы с сайта iprom.ru
- все данные заносятся в таблицу Эксель - все поля - название, фамилия, имя отчество, должность, телефон, сайт, адрес почтовый, электронка
- возможность выбрать регион
Важно - каждый новый контакт добавлять в базу по параметру - отсутствия в нашей текущей базе этой фирмы (то же название) и этого ФИО руководителя (полное совпадение ФИО) И собираем только если есть электронная почта
Пример страницы для сбора https://www.iprom.ru/company/68556/
2) В ту же базу и снова только новые организации и и новые руководители и только с электронкой
- сайт izhevsk.spravka.city
- те же поля, но руководителя дополнительно ищем на одном из сайтов: sbis.ru или list-org.com или rusprofile.ru
Пример страницы для сбора: http://izhevsk.spravka.city/company/berezhnaya-apteka-106
3) ещё один сайт для аналогичного Парсинга (см. п. 2)
Задачу можно выполнять поэтапно - взять лишь 1 пункт или все 3.
Пишите цену по каждому этапу! срок и контакт как оперативно связаться с вами.
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