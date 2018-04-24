Сканирование из браузера

Ребята помогите решить проблему? При загрузки аватара на сайт вылетает такая ошибка. SecurityError: Blocked a frame with origin "[url=https://test53.ru/]https://test53.ru[/url]" from accessing a cross-origin frame. В мобильной версии работает хорошо а вот в полной такая ошибка. Дело в том ...
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