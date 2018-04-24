Сканирование из браузера

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки177 просмотров
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Требуется реализовать функцию сканирования (выбор доступного сканнера, получение изображения, отправка изображения на сервер методом POST) из веб-браузера.

6 лет назад
Lion13
Олег 
49 летСША
6 лет в сервисе
Был
3 года назад