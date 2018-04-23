Самописный ленд. Ссылки

У меня есть ленд на самописном движке.

Там в админке я могу выбрать какие блоки показываются, в каком порядке

Это позволяет мне делать из набора блоков для ленда, множество лендов

но при создании, адрес страницы имеет вид : http://ros-septik.ru/land/?var=2

ТЕ в адресе есть параметр

Но когда в рекламе к ссылке присоеденияется UTM

то показывается почему то только 1 экран

Я думаю что проблема в том, что слишком много параметров

Задача состоит в том, чтобы создавалась не ссылка с параметром, а создавалась отдельная, нормальная страница

Например http://ros-septik.ru/land/2/ или http://ros-septik.ru/land/2.php

Если согласны помочь пишите Ваш скайп.