Настроить подключение API для travelpayouts.com

Добрый день.

Нужно настроить подключение API и вывод на сайт данных из этого метода:

https://support.travelpayouts.com/hc/ru/articles/203956163#06

price — Цена билета (в заданной валюте).

— Цена билета (в заданной валюте). airline — IATA код авиакомпании, выполняющей перелет.

— IATA код авиакомпании, выполняющей перелет. departure_at - Дата вылета.

- Дата вылета. return_at - Дата возвращения.

В итоге должна быть такая табличка для прямых рейсов http://prntscr.com/j8zc2f

Но саму таблицу верстать не надо, сделать только вывод данных на страницу.

Прикладываю свой набросок кода (в архиве). Он почти готов, но надо в нём где-то поправить чтобы заработало.

Для программиста работа на пять минут.