Парсер для Level.Travel

Нужен парсер для выгрузки с сайта Level.Travel.ru. Данные должны быть в отдельных файлах Excel по странам (все страны), в каждом файле 5 листов по количеству звезд отеля (см. файл). Или файлы csv (Турция 5 звезд, Турция 4 зведы и тд.) С датой вылета на каждый день в году с продолжительностью от 2 до 14 ночей. Так же возможность выбора выгрузки: по стране, по типу питания, дате вылета (период с ...по...)

Условия: стоимость на двоих, не дороже 7000 руб в день

Выгружаемые данные:

- Регион страны

- Дата вылета

- Количество дней

- Название отеля

- Количество звезд

- Вид питания

- Стоимость на двоих (в день)

- Стоимость на двоих (итого)

Если готовы взятся пишите стоимость, Ваш скайп.