Парсинг сайта

Веб-программированиеЗавершен1 заявка174 просмотра
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Спарcить контакты с сайта https:// www. vserabotniki. com  "резюме" работников/фирм по категориям.  Мы должны получить в Google таблицах листы с названием категории, в которых будут столбцы с следующими данными:Имя и фамилия (или название фирмы)Номер телефона 1Номер телефона 2EmailСайт(пример прикреплен https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qa8rV9tXEYxZxr7_KRXWoNPNRO4HFnVVR3gBNzc6QwY/edit?usp=sharing )[!] Учесть, что номер телефона и email на сайте, выглядят в формате картинки (.png), нужно преобразовать  в текстовый формат.Программа/плагин/бот должен быть настраиваемый в использовании:выбор категории /

Парсинг сайта
6 лет назад
polisha
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
squirrel25
Виктор 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$70
3 дня
С Виктором было очень приятно и легко работать, ТЗ выполнено на высшем уровне. Всегда на связи. Дополнительно помог решить вопрос с ошибкой сайта и денег больше не просил. Рекомендую как хорошего специалиста. В будущем буду еще обращаться!
Было приятно сотрудничать с Владимиром. Вежливое общение, детальное ТЗ, незамедлительная оплата. Не смотря на возникшие нюансы с моей стороны, повлекшие увеличение срока разработки проекта, Владимир отнесся с пониманием. Рекомендую как порядочного заказчика.
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