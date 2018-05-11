Парсинг сайта

Спарcить контакты с сайта https:// www. vserabotniki. com "резюме" работников/фирм по категориям. Мы должны получить в Google таблицах листы с названием категории, в которых будут столбцы с следующими данными:Имя и фамилия (или название фирмы)Номер телефона 1Номер телефона 2EmailСайт(пример прикреплен https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qa8rV9tXEYxZxr7_KRXWoNPNRO4HFnVVR3gBNzc6QwY/edit?usp=sharing )[!] Учесть, что номер телефона и email на сайте, выглядят в формате картинки (.png), нужно преобразовать в текстовый формат.Программа/плагин/бот должен быть настраиваемый в использовании:выбор категории /