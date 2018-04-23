Настроить внешний вид форума Invision Community

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки99 просмотров
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Настроить внешний вид форума Invision Community, на основе выбранной темы.

При дефолтной загрузке темы что-то съезжает, итд. Надо это поправить.

И создать скелет категорий форума, по примеру.

Unity
6 лет назад
Tellegin
Степан 
41 годРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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