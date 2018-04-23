Аудит скорости загрузки сата

Сайт: funbag.com.ua

Нужно провести аудит скорости загрузки сайта:

- выявить причины медленной загрузки страниц

- предложить варианты исправления, их стоимость (если Вы сами можете это исправить)

- результаты аудита нужны в виде отчета на "понятном" языке

- если исправления могут быть выполнены Вами, то как можно проверить результат

Покажите пример отчета, чтобы можно было определиться с исполнителем, понятностью и прозрачностью сотрудничества.