Загрузка фото по ссылке из таблицы Google на мой сервер/сайт

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка198 просмотров
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Здравствуйте. Нужно сделать загрузку фото по ссылке из таблицы гугл на мой сервер/сайт вопрдпрес. Подробнее, есть таблица, в которую добавляется ссылка на картинку и нужно чтобы сразу происходила загрузка этой картинки на мой сервер/сайт вопрдпрес/(или на то что максимально быстро работает), и в таблицу вставлялась в другую колонку ссылка на загруженную картинку. 

Небольшое уточнение, в таблице будет всегда находится ссылка, и у этой ссылки будет частично меняться адрес, в частности долгота и широта для для карты. То есть как-только произойдет изменение по долготе и широте, должна сразу произойти загрузка этой картинки. 

Моя конечная и главная цель, это получить ссылку в таблице на картинку загруженную на мой сервер/сайт. 

Пример как будет выглядеть таблицаhttps://docs.google.com/spreadsheets/d/1x8C6jrlu_Pa3ZaXzfpHWwsVM-aIDI6kPcjF42wERE3M/edit# 

В плане сроков указал 2 дня, так как это не максимально срочно, думаю в создании такого скрипта потребуется пару часов работы. Бюджет ~$15

google-spreadsheet google-apps-script google-drive googlesheets google-docs-api

6 лет назад
rtrtrt1atatat
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад