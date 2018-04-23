Ребята помогите решить проблему? При загрузки аватара на сайт вылетает такая ошибка. SecurityError: Blocked a frame with origin "[url=https://test53.ru/]https://test53.ru[/url]" from accessing a cross-origin frame. В мобильной версии работает хорошо а вот в полной такая ошибка. Дело в том ...
Загрузка фото по ссылке из таблицы Google на мой сервер/сайт
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Здравствуйте. Нужно сделать загрузку фото по ссылке из таблицы гугл на мой сервер/сайт вопрдпрес. Подробнее, есть таблица, в которую добавляется ссылка на картинку и нужно чтобы сразу происходила загрузка этой картинки на мой сервер/сайт вопрдпрес/(или на то что максимально быстро работает), и в таблицу вставлялась в другую колонку ссылка на загруженную картинку.
Небольшое уточнение, в таблице будет всегда находится ссылка, и у этой ссылки будет частично меняться адрес, в частности долгота и широта для для карты. То есть как-только произойдет изменение по долготе и широте, должна сразу произойти загрузка этой картинки.
Моя конечная и главная цель, это получить ссылку в таблице на картинку загруженную на мой сервер/сайт.
Пример как будет выглядеть таблицаhttps://docs.google.com/spreadsheets/d/1x8C6jrlu_Pa3ZaXzfpHWwsVM-aIDI6kPcjF42wERE3M/edit#
В плане сроков указал 2 дня, так как это не максимально срочно, думаю в создании такого скрипта потребуется пару часов работы. Бюджет ~$15
google-spreadsheet google-apps-script google-drive googlesheets google-docs-api
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