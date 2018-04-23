Доработать на Wordpress

Здравствуйте. Нужно сделать загрузку фото по ссылке из таблицы гугл на мой сервер/сайт вопрдпрес. Подробнее, есть таблица, в которую добавляется ссылка на картинку и нужно чтобы сразу происходила загрузка этой картинки на мой сервер/сайт вопрдпрес/(или ...