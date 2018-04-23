Доработать на Wordpress

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки127 просмотров
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Необходимо внести изменение в функционал сайта (отзывы), а так же убрать ошибки валидации. В отклике указывайте скайп 

WordPress
6 лет назад
Asken_
31 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад