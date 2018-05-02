Сделать редирект сайта с небольшой задержкой

Требуется реализовать функцию сканирования (выбор доступного сканнера, получение изображения, отправка изображения на сервер методом POST) из веб-браузера.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть основной сайт, который уже не содержит актуальную информацию на движке insales (далее продляться не будет).
Есть новый сайт на таком же движке. Нужно сделать страницу незаурядным оформлением с картинкой с логотим и ссылкой на новый сайт с надписью, что сайт находится по новому адресу. Принудительный редирект через 5 секунд.
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