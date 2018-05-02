Сделать редирект сайта с небольшой задержкой

Есть основной сайт, который уже не содержит актуальную информацию на движке insales (далее продляться не будет).

Есть новый сайт на таком же движке. Нужно сделать страницу незаурядным оформлением с картинкой с логотим и ссылкой на новый сайт с надписью, что сайт находится по новому адресу. Принудительный редирект через 5 секунд.