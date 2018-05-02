Сделать редирект сайта с небольшой задержкой

Веб-программированиеЗавершен2 заявки170 просмотров
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Есть основной сайт, который уже не содержит актуальную информацию на движке insales (далее продляться не будет).

Есть новый сайт на таком же движке. Нужно сделать страницу незаурядным оформлением с картинкой с логотим и ссылкой на новый сайт с надписью, что сайт находится по новому адресу. Принудительный редирект через 5 секунд.

6 лет назад
vistwork
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Anastasiya_web
Анастасия 
31 годРоссия
7 лет в сервисе
Была
год назад
6 лет назад
$8
1 день
Отличный исполнитель. Все сделала как просил, даже с дополнительными пожеланиями, которые не были озвучены изначально.
Четко поставлена задача, заказчик всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству.
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