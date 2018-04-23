Требуется разместить рекламу на фейсбуке

Требуется реализовать функцию сканирования (выбор доступного сканнера, получение изображения, отправка изображения на сервер методом POST) из веб-браузера.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
требуется разместить рекламу по туристической сфере на фейсбуке и продвижения рекламы на фейсбуке и продвигать ее.
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