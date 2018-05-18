Дополнить функционал скрипта

Нужно настроить передачу данных из форм на сайте: http://yniks.ru/. Только не всех форм, а на конкретных страницах услуг. Всего 4 страницы (найти эти 4 страницы можно здесь http://yniks.ru/service/). Настроить передачу данных нужно только из форм, которые находятся на каждой ...