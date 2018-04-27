Telegram бот для пересылки сообщений

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки127 просмотров
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Нужен телеграм бот который должен:

-из одного бота на которого я подписан (с моего аккаунта)

-при появлении у этого бота сообщения пересылать эти сообщения по списку получателей не канал с подписчиками, а просто юзеры телеграмма(до 20-30 человек)

-сообщения из каналов перед пересыланием должны проходить фильтр

-пересылаться должны без задержки если это возможно

6 лет назад
guest_15248237137917
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад