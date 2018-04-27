Удалить элемент с сайта

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок156 просмотров
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Есть страница

http://transmissionpro.ru/service/remont-akpp-opel/

Мне нужно из ее шаблона убрать то, что показываю на скриншоте http://prntscr.com/jarncz

6 лет назад
smilesmile
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад