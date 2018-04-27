Необходимо настроить запись звонков в AmoCRM

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка142 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте,  

у нас настроена для звонков AmoCRM через ip-телефонию UIS. 

Менеджеры звонят через приложение с компьютеров (через гарнитуру). 

Необходимо настроить, чтобы Amo писала все звонки.  

Пожалуйста, предлагайте бюджет.  

Начать и завершить необходимо сегодня.

6 лет назад
thepisarev
Александр 
31 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Сделать плагин для Wordpress (php) по генерации текста

    $80

    Приветствую! Необходимо написать плагин для WordPress (естественно на php). [u]Требования к функциям плагина (что он должен делать):[/u] [list=1][*]В общем плагин должен из паттернов (заранее составленных фрагментов текста) и кастомных полей генерировать какой-то текст.[*]В целом текст будет шаблонный, ...

    PHPWordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Удалить элемент с сайта

    Есть страница [url=http://transmissionpro.ru/service/remont-akpp-opel/]http://transmissionpro.ru/service/remont-akpp-opel/[/url] Мне нужно из ее шаблона убрать то, что показываю на скриншоте [url=http://prntscr.com/jarncz]http://prntscr.com/jarncz[/url]

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Telegram бот для пересылки сообщений

    Нужен телеграм бот который должен: -из одного бота на которого я подписан (с моего аккаунта) -при появлении у этого бота сообщения пересылать эти сообщения по списку получателей не канал с подписчиками, а просто юзеры телеграмма(до 20-30 человек) -сообщения ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание сайта по готовому дизайну

    Добрый день. Во вложении ТЗ Требуется создать сайт по дизайну. (Дизайна пока нет, будет готов через несколько дней). Функционал описан в ТЗ. Желателен исполнитель из РФ для оформления документов.

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработки по сайту на Битриксе

    Детали по ТЗ обсудим с кандидатом. В отклике УКАЖИТЕ ориентировочную стоимость. 1.      Нужно из url убрать приставку /page/ 2.      В меню дублируются разделы необходимо убрать [url=https://yadi.sk/i/l5LKlUyV3UjLYF]https://yadi.sk/i/l5LKlUyV3UjLYF[/url] Нужно сделать так если странице назначена родительская категория то она должна открываться по заголовку столбца ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Wp тема DIVI шапка и анимация элементов (по образцу)

    !! Только для хорошо знакомых с WordPress темой DIVI и версткой на ней. (Сначала просим показать примеры что делали на divi).   !!! Ищем только прямого исполнителя. Предложения от групп и менеджеров не рассматриваются.   --------------------------  1. Добавить 2 Кнопки ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Спарсить интернет магазин , далее разместить на опенкарт

    Есть магазин поставщика , есть мой магазин на опенкарт с модулем export/import . Нужно спарсить товар с сайта поставщика . Потом залить на мой сайт со всеми группами и тд. Бюджет небольшой

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Перевод сайта с русского на польский язык

    Нужен перевод сайта с русского на польский язык. Приветствуется анализ польского SEO (по возможности корректно подставить польские ключевики взамен русских). Указывайте стоимость исходя из 3000 знбп. Все остальные вопросы обсудим при переписке.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    6 лет назад