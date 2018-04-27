Необходимо настроить запись звонков в AmoCRM

Приветствую! Необходимо написать плагин для WordPress (естественно на php). [u]Требования к функциям плагина (что он должен делать):[/u] [list=1][*]В общем плагин должен из паттернов (заранее составленных фрагментов текста) и кастомных полей генерировать какой-то текст.[*]В целом текст будет шаблонный, ...
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Здравствуйте,
у нас настроена для звонков AmoCRM через ip-телефонию UIS.
Менеджеры звонят через приложение с компьютеров (через гарнитуру).
Необходимо настроить, чтобы Amo писала все звонки.
Пожалуйста, предлагайте бюджет.
Начать и завершить необходимо сегодня.
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