Создание сквозной картинки на сайте

Веб-программированиеЗакрытнет заявок146 просмотров
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Необходимо на сайте www.graindryer.ru добавить сквозную картинку (размещение картинки на странице во вложении) 

Эта картинка должна быть как на главной странице (рядом с новостями), так и на всех вкладках (рядом с новостями), кроме вкладки "Дилеры".  Смотрите в вложении.

Пишите обязательно стоимость за данную задачу и Ваш скайп.

6 лет назад
Maximum1988
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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