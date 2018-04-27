Установка фильтров по выборке для Opencart

Веб-программированиеЗакрытнет заявок116 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

В магазин нужно подобрать, установить и сделать мультиязычность для двух фильтров. 

Подробное ТЗ в приложении. Пожалуйста, перед подачей заявки ознакомьтесь с ТЗ, чтобы не тратить ни моё, ни своё время зря. 

OpenCart
6 лет назад
Chistoff
39 летЛатвия
14 лет в сервисе
Был
месяц назад