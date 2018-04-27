Задать стили коду?

Необходимо на сайте www.graindryer.ru добавить сквозную картинку (размещение картинки на странице во вложении) Эта картинка должна быть как на главной странице (рядом с новостями), так и на всех вкладках (рядом с новостями), кроме вкладки "Дилеры". Смотрите ...