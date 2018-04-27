Парсер email с сайта

Проблема: не возможно обновить кол-во товара в [b]корзине. [/b]Не работает кнопка "Обновить корзину" CMS: Magento ver 1.9.1.0
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
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