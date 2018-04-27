Верстка приложения

$100
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка142 просмотра
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Добрый день. Мне нужно сделать на реакте по макету с figma верстку мобильного приложения. 

6 лет назад
DemVit
Вит 
37 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
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