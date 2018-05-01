Нужен специалист по опенкарт 2

Веб-программированиеЗавершен4 заявки169 просмотров
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Всем доброго времени суток есть сайт http://www.zivchik.ru/ нужно поправить валидность html и ccs по w3.org, и настроить 2 модуля ( Вы просматривали и Отзывы о магазине)

6 лет назад
san123e
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
AlexGah
31 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
$15
1 день
Рекомендую.
Прошло все хорошо. Оплата в срок.
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