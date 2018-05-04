Всем доброго времени суток есть сайт http://www.zivchik.ru/ нужно поправить валидность html и ccs по w3.org, и настроить 2 модуля ( Вы просматривали и Отзывы о магазине)
Спарсить около 1500 товаров и залить в Woo Commerce
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Спарсить товары из 3х разделов.
Загрузить полученные данные в каталог woo commerce на wordpress.
[code]
http://www.liderdom.com/catalog/category/10/
Клинкерная плитка
- Название (заголовок)
- Цена за шт
- Цена за м2
- Картинки
- Производитель
- Расход
- Цвет
- Элементы
- Вес
- Назначение
- Поверхность
- Размер
- Водопоглощение
http://www.liderdom.com/kirpich/klinkernyj-kirpich/
Клинкерный кирпич
- Название (заголовок)
- Цена за шт
- Цена за м2
- Картинки
- Производитель
- Расход
- Цвет
- Марка прочности
- Количество в а/м
- Вес
- Назначение
- Фактура поверхности
- Размер
- Водопоглощение
- Количество на поддоне
http://www.liderdom.com/catalog/category/8/
Термопанели клинкерные
- Производитель
- Вес
- Размер
- Расход
- Назначение
- Цвет:
- Токсичность:
- Устойчивость к насекомым:
- Горючесть:
- Коэффициент сопротивления теплопередаче:
- Теплопроводность:
- Используемый утеплитель:
- Используемая плитка:
- Элементы:
- Количество на поддоне:
- Поверхность:
[/code]
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