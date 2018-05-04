Спарсить около 1500 товаров и залить в Woo Commerce

Веб-программированиеЗавершен6 заявок154 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Спарсить товары из 3х разделов.

Загрузить полученные данные в каталог woo commerce на wordpress.

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http://www.liderdom.com/catalog/category/10/

Клинкерная плитка

- Название (заголовок)

- Цена за шт

- Цена за м2

- Картинки

- Производитель

- Расход

- Цвет

- Элементы

- Вес

- Назначение

- Поверхность

- Размер

- Водопоглощение

http://www.liderdom.com/kirpich/klinkernyj-kirpich/

Клинкерный кирпич

- Название (заголовок)

- Цена за шт

- Цена за м2

- Картинки

- Производитель

- Расход

- Цвет

- Марка прочности

- Количество в а/м

- Вес

- Назначение

- Фактура поверхности

- Размер

- Водопоглощение

- Количество на поддоне

http://www.liderdom.com/catalog/category/8/

Термопанели клинкерные

- Производитель

- Вес

- Размер

- Расход

- Назначение 

- Цвет: 

- Токсичность: 

- Устойчивость к насекомым:

- Горючесть:

- Коэффициент сопротивления теплопередаче: 

- Теплопроводность:

- Используемый утеплитель:

- Используемая плитка: 

- Элементы:

- Количество на поддоне:

- Поверхность: 

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6 лет назад
ezz
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
CultureOfProgram
Максим Шабанов 
29 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$70
3 дня
Отлично!
Все прекрасно! Рекомендую!