Медиа режим + добавление анимации + написание скриптов

HTML-версткаЗакрыт1 заявка170 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Предметом разработки является написание скрипта открытия модального окна в веб-сайте и анимирование элементов находящихся в нем  

+написание скриптов 

+работа в основном с фото слайдами их сворачивание, перетаскивание, пролистывания и т.д. 

+добавление анимации(много анимации) 

+ верстка адаптивная. 

ТЗ прикреплю к личному сообщению если готовы к работе 

Цена проекта будет зависеть от времени, за которое вы сможете сделать заказ.Желательно выполнить проект до вечера воскресенья 20:00-21:00 мск. 

дополнительные материалы(в формате psd) могу выслать позже, если заинтересует проект 

Отвечаю только живым пользователям, у которых будут вопросы в комментариях!

6 лет назад
freelancefound
Иван 
30 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
afanasev95
27 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад
$50
3 дня
Предоставили полное ТЗ, договорились о сроке 2-3 дня в итоге на четвертый день оказалось, что работы еще на два дня при этом нам надо доплатить еще половину первоначальной суммы, а для того чтобы получить не до конца рабочий код, нам надо выплатить оговоренную ранее сумму. В общем не советую категорически
  • Похожие заказы

  • Перевёрстка лендинг-страницы

    Требуется изменить лендинг-страницу согласно прикреплённому макету. Исходный код будет предоставлен. Дизайнерских изменений не надо, это задача по изменению в вёрстке. В отклике прошу указать цену.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Сверстать простой макет

    $50

    Необходимо сверстать простой макет + адаптив : [list][*]планшеты[*]мобильные устройства[/list]+ форма подачи заявки --------------------- 6 блоков + 3 слайдера сроки : 3 дня ( в понедельник 23его нужно сдать)

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Сверстать шаблон для CMS PHPShop

    Есть шаблон на themeforest.net. Нужно его натянуть на движок phpshop. По дизайну все устраивает, изменения по минимуму. Отрисовка макетов не требуется, только верстка. http://preview.themeforest.net/item/blackdeers-responsive-shopify-template-sections-ready/full_screen_preview/20025196?_ga=2.18789488.855831464.1520930187-1360148448.1520930187 Оплата поэтапно либо в конце

    PHP
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Верстка лэндинг пэйдж по готовому макету

    Вот дизайн лендинга: [url=https://yadi.sk/i/i-i2JATxrDkiZ]https://freelance.discount/lot/maket-landing-page-gruzoperevozki_5143.html[/url] Требования к верстке:   1. Кроссбраузерная верстка 2. Валидный код по всем стандартам 3. Сверстанный сайт должен выглядеть в точности, как на psd макетах!Все элементы должны быть спозиционированы по макету, с соблюдением всех размеров и отступов! Сами ...

    HTML-верстка23 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Верстка wordpress

    Верстка и настройка темы вордпрес с редактированием контента и формой обратной связи через плагин шорткоды https://vk.com/doc172507397_462300422?hash=2504e677c1f1fa0324&amp;dl=735150c3960576547f Через безопасную сделку не дороже 50$

    WordPress
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сверстать 1 страницу по БЭМ, верстка главной страницы сайта

    $250

    Прошу, присылать примеры ваших работ, в ответ вышлю макеты. Интересует исключительно верстка по БЭМ.  Нужна верстка главной страницы ИМ, если все будет сделано качественно, отдам еще 10 страниц. Обязательные требования 1) Все страницы должны соответствовать требованиям W3C и ...

    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад