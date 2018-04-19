Медиа режим + добавление анимации + написание скриптов

Предметом разработки является написание скрипта открытия модального окна в веб-сайте и анимирование элементов находящихся в нем

+написание скриптов

+работа в основном с фото слайдами их сворачивание, перетаскивание, пролистывания и т.д.

+добавление анимации(много анимации)

+ верстка адаптивная.

ТЗ прикреплю к личному сообщению если готовы к работе

Цена проекта будет зависеть от времени, за которое вы сможете сделать заказ.Желательно выполнить проект до вечера воскресенья 20:00-21:00 мск.

дополнительные материалы(в формате psd) могу выслать позже, если заинтересует проект

Отвечаю только живым пользователям, у которых будут вопросы в комментариях!