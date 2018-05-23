Перевёрстка лендинг-страницы

Нужно поправить верстку на сайте [url=http://super11.vvo.biz/]https://goo.gl/y17EgC[/url] - только шапку сайта. 1. В десктопной версии сдвинуть иконки соцсетей под логотип, 2. Адаптивную версию - сделать как на https://goo.gl/B82eCt (в том числе, сделать так же шапку сайта в мобильной версии, чтобы она находилась ...