Перевёрстка лендинг-страницы

HTML-версткаЗавершен19 заявок255 просмотров
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Требуется изменить лендинг-страницу согласно прикреплённому макету. Исходный код будет предоставлен. Дизайнерских изменений не надо, это задача по изменению в вёрстке.

В отклике прошу указать цену.

6 лет назад
sewko
52 годаЭстония
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
sammyboy
40 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
$6
1 день
Благодарю Константина за оперативную помощь по проекту. Всё сделано по ТЗ, учтены все пожелания. Рекомендую к сотрудничеству.
Отличный заказчик, четкое поставление задачи, оплата в срок.
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