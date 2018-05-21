Верстка на бутстрап

макеты и прототипы для оценки вышлю кандидатам
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Макеты https://drive.google.com/drive/folders/16rRKTfHI8aq2Mhh3vxNyIkMwa8gtx67W
Завтра надо показать хоть одна страница до 17:00
Без цен не рассматриваю заявки.
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