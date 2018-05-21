Верстка на бутстрап

HTML-версткаЗавершен8 заявок216 просмотров
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Макеты https://drive.google.com/drive/folders/16rRKTfHI8aq2Mhh3vxNyIkMwa8gtx67W

Завтра надо показать хоть одна страница до 17:00

Без цен не рассматриваю заявки.

6 лет назад
sevasargsyan
Сева 
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
KommISSar
Владимир 
36 летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
6 лет назад
$80
3 дня
Отличный исполнитель, знающий свою работу. С удовольствием буду обращаться к услугам и в будущем.
Все прошло хорошо =)
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