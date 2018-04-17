Внести пару элементов на одностраничник, адаптировать его

HTML-версткаЗакрыт9 заявок267 просмотров
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Добрый день!

сайт/страница: saygin.ru

задача:

- добавить галерею/прокрутку с фото в текст (см вложение к проекту, код самой галереи у нас есть на другом нашем сайте, вышлем, чтобы не придумывать велосипед)

- адаптировать страницу для просмотра на мобильных устройств

Ждем сроки и стоимость всех работ.

6 лет назад
RA_PRIZMA
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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