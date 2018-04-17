Добрый день!

есть сайт: tehmerch.ru

сейчас там 1 страница скрыта (не заполнена), но её можно посмотреть по адресу: tehmerch.ru/usl.html

Нужно адаптировать сайт для просмотра на разных устройствах.

Нужна четкая цена и сроки.