Верстка и правка проекта

Добрый ден Сайт http://salyat.com/ Вот дизайны https://yadi.sk/d/C_sikSVg3YwvE8 Вот верстка слайдера http://salyat.com/Slider/slider.html 1. В первом экране сделать место для баннера-рекламы слайдера до и после времен на сегодня, как на https://5namaz.com/russia/moskva/ Так же, что бы была возможность вставки соц сетей и сверху, ...