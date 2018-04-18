Верстка пользовательской и административной части веб-платформы

HTML-версткаЗакрыт7 заявок166 просмотров
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Проект: Медицинская клиника.

Цель разработки сайта - обеспечить текущих и потенциальных клиентов клиники

доступом к информации, новостным статьям и видеозаписям клиники, ответам

на вопросы, информации о докторах клиники и пр. Сайт представляет собой

сложную пользовательскую часть с возможностью полного администрирования

контента сайта через админ панель (систему управления контентом).

Основные модули сайта: новостной модуль, вопросы-ответы, услуги

(направления клиники), информационный модуль “о клинике”, модуль

“доктора”, модуль “видео”, модуль “отзывы”, модуль “статьи для

шейринга”. Большая часть контента сайта динамическая и имеет возможность

редактирования через административную панель.

Разработка ведется согласно уже готовому техническому заданию.

6 лет назад
WildWebArt
Владислав 
28 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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