ЧАсть страниц заверстано Нужно доверстать новые и править старыу Работы на лету Желательно полный день быть на связи опыт работы с Laravel шаблонами наличие git профиля часть верстки уже сделана на основе bulma
Верстка пользовательской и административной части веб-платформы
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Проект: Медицинская клиника.
Цель разработки сайта - обеспечить текущих и потенциальных клиентов клиники
доступом к информации, новостным статьям и видеозаписям клиники, ответам
на вопросы, информации о докторах клиники и пр. Сайт представляет собой
сложную пользовательскую часть с возможностью полного администрирования
контента сайта через админ панель (систему управления контентом).
Основные модули сайта: новостной модуль, вопросы-ответы, услуги
(направления клиники), информационный модуль “о клинике”, модуль
“доктора”, модуль “видео”, модуль “отзывы”, модуль “статьи для
шейринга”. Большая часть контента сайта динамическая и имеет возможность
редактирования через административную панель.
Разработка ведется согласно уже готовому техническому заданию.
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