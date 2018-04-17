Поделиться: HTML5-часы

Надо разработать несложный сайт на WordPress. Функционал стандартный, также и дизайн сделан специально под WooCommerce. Дизайн-макеты предоставлю по запросу. До 17:00 пятницы надо разработать главную страницу. Быть в рабочее время всегда на связи. Каждый день в вечернее время отчитываться о ...