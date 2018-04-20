Подправить css на сайте

Необходимо, чтобы изображения подкатегорий смотрелись адекватно и не ужимались кэшем до 80х80. Нужны в результате размеры 200х130. В идеале объясните просто мне, где это менять, чтобы я на будущее знала =) http://sk-vin.ru/company/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно поправить верстку на сайте https://goo.gl/y17EgC
- только шапку сайта.
1. В десктопной версии сдвинуть иконки соцсетей под логотип,
2. Адаптивную версию - сделать как на https://goo.gl/B82eCt
(в том числе, сделать так же шапку сайта в мобильной версии, чтобы она находилась на месте во время прокрутки)
(это всё касается только шапки сайта, остальная часть сайта уже адаптивная)
Примечание. В адаптиве несколько разрешений экрана. Нужно чтобы на всех разрешениях шапка смотрелась хорошо.
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