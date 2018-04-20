Подправить css на сайте

Нужно поправить верстку на сайте https://goo.gl/y17EgC

- только шапку сайта.

1. В десктопной версии сдвинуть иконки соцсетей под логотип,

2. Адаптивную версию - сделать как на https://goo.gl/B82eCt

(в том числе, сделать так же шапку сайта в мобильной версии, чтобы она находилась на месте во время прокрутки)

(это всё касается только шапки сайта, остальная часть сайта уже адаптивная)

Примечание. В адаптиве несколько разрешений экрана. Нужно чтобы на всех разрешениях шапка смотрелась хорошо.