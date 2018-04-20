Подправить css на сайте

HTML-версткаЗавершен2 заявки114 просмотров
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Нужно поправить верстку на сайте https://goo.gl/y17EgC

- только шапку сайта.  

1. В десктопной версии сдвинуть иконки соцсетей под логотип,

2. Адаптивную версию - сделать как на https://goo.gl/B82eCt 

(в том числе, сделать так же шапку сайта в мобильной версии, чтобы она находилась на месте во время прокрутки)

(это всё касается только шапки сайта, остальная часть сайта уже адаптивная)

Примечание. В адаптиве несколько разрешений экрана. Нужно чтобы на всех разрешениях шапка смотрелась хорошо.

CSS
6 лет назад
sourcettyru
Александр 
48 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
tanya210392
Татьяна 
31 годУкраина
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 лет назад
$25
1 день
Как всегда, качественно, быстро. Сотрудничеством доволен, благодарю за работу!
Не первый раз работаю с Александром и, надеюсь, далеко не последний. Оплата в полном объёме и в срок, коммуникация на высшем уровне. В процессе работы у меня возникли небольшие сложности, с которыми Александр помог разобраться, в чём я ему очень благодарна. С полной уверенностью могу рекомендовать этого человека к сотрудничеству!