Верстка короткого лендинга

$20
HTML-версткаЗавершен27 заявок280 просмотров
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Есть дизайн готовый, одностанчник, 4 простых экрана 

Нужно сверстать, посадить на суб домен, подключить заявки 

6 лет назад
zakordonom
33 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Quas1
24 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
$20
1 день
Рекомендую Андрея, был форс мажор и меня подвёл Фрилансер и в 12 часов ночи откликнулся Андрей и сделал Ночью задачу! Сделано все четко! Все работает как часы! Красиво, корректно и очень воспитанно! Первый Фрилансер который делает Круто и честно! Очень доволен!
Отличный заказчик, все необходимые материалы и информацию предоставил сразу И никаких задержек по оплате