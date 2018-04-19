Верстка короткого лендинга

Рекомендую Андрея, был форс мажор и меня подвёл Фрилансер и в 12 часов ночи откликнулся Андрей и сделал Ночью задачу! Сделано все четко! Все работает как часы! Красиво, корректно и очень воспитанно! Первый Фрилансер который делает Круто и честно! Очень доволен!