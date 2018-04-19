Верстка короткого лендинга

Необходимо, чтобы изображения подкатегорий смотрелись адекватно и не ужимались кэшем до 80х80. Нужны в результате размеры 200х130. В идеале объясните просто мне, где это менять, чтобы я на будущее знала =) http://sk-vin.ru/company/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть дизайн готовый, одностанчник, 4 простых экрана
Нужно сверстать, посадить на суб домен, подключить заявки
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