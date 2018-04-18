Поправить верстку десктоп+мобильная

HTML-версткаЗакрыт4 заявки164 просмотра
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Добрый день, нужно поправить верстку на сайте. Небольшие косяки как в десктопе так и в мобиле.

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1-2 дня. Бюджет предлагайте

6 лет назад
opry
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад