Нужна верстка адаптивная и установка на Wordpress или Opencart

Необходимо, чтобы изображения подкатегорий смотрелись адекватно и не ужимались кэшем до 80х80. Нужны в результате размеры 200х130. В идеале объясните просто мне, где это менять, чтобы я на будущее знала =) http://sk-vin.ru/company/