Убрать адаптивность на сайте

$9
HTML-версткаЗакрыт5 заявок191 просмотр
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есть сайт - лендинг. Необходимо в двух блоках убрать адаптивность. эти два блока сделаны в плагине slider revolution.

6 лет назад
zhukstreet
28 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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