Убрать адаптивность на сайте

Требуется изменить лендинг-страницу согласно прикреплённому макету. Исходный код будет предоставлен. Дизайнерских изменений не надо, это задача по изменению в вёрстке. В отклике прошу указать цену.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
есть сайт - лендинг. Необходимо в двух блоках убрать адаптивность. эти два блока сделаны в плагине slider revolution.
- Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужно только сверстать лендинг-сайт, дизайнерский макет для него предоставлю сам.Завершен6 лет назад
Есть шаблон на themeforest.net. Нужно его натянуть на движок phpshop. По дизайну все устраивает, изменения по минимуму. Отрисовка макетов не требуется, только верстка. http://preview.themeforest.net/item/blackdeers-responsive-shopify-template-sections-ready/full_screen_preview/20025196?_ga=2.18789488.855831464.1520930187-1360148448.1520930187 Оплата поэтапно либо в концеHTML-верстканет заявокЗакрыт6 лет назад
Вот дизайн лендинга: [url=https://yadi.sk/i/i-i2JATxrDkiZ]https://freelance.discount/lot/maket-landing-page-gruzoperevozki_5143.html[/url] Требования к верстке: 1. Кроссбраузерная верстка 2. Валидный код по всем стандартам 3. Сверстанный сайт должен выглядеть в точности, как на psd макетах!Все элементы должны быть спозиционированы по макету, с соблюдением всех размеров и отступов! Сами ...HTML-верстка23 заявкиЗакрыт6 лет назад
Подробное ТЗ и ссылка на верстку страниц по ссылке https://docs.google.com/document/d/1eYbtVnT0PzPaCiAt8ZzarQ5rxjcHvwbV68e7uJmMHXk/edit ОПЛАТА ПОЭТАПНО ИЛИ В КОНЦЕHTML-верстканет заявокЗакрыт6 лет назад
Сайт на движке Bitrix. Выполненной задачей считается выполнение всех пунктов в двух файлах. Подробности при переписке.HTML-верстка3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Верстка и настройка темы вордпрес с редактированием контента и формой обратной связи через плагин шорткоды https://vk.com/doc172507397_462300422?hash=2504e677c1f1fa0324&dl=735150c3960576547f Через безопасную сделку не дороже 50$HTML-верстка5 заявокЗакрыт6 лет назад
- $250
Прошу, присылать примеры ваших работ, в ответ вышлю макеты. Интересует исключительно верстка по БЭМ. Нужна верстка главной страницы ИМ, если все будет сделано качественно, отдам еще 10 страниц. Обязательные требования 1) Все страницы должны соответствовать требованиям W3C и ...HTML-верстка9 заявокЗакрыт6 лет назад
- $3
Привет, помогите сделать корректный вывод в превью, превьюшки размером 190 на 150 выводятся с растягиванием до 300 на 240, теряя качество. Пример: http://artmetall57.ru/index.php/galleryЗавершен6 лет назад
Нужно поправить верстку на сайте [url=http://super11.vvo.biz/]https://goo.gl/y17EgC[/url] - только шапку сайта. 1. В десктопной версии сдвинуть иконки соцсетей под логотип, 2. Адаптивную версию - сделать как на https://goo.gl/B82eCt (в том числе, сделать так же шапку сайта в мобильной версии, чтобы она находилась ...Завершен6 лет назад