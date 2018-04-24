Переделать фаил для вывода рекламы adsense

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки187 просмотров
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На сайте в админки есть блок для вывода на сайт текстового блока , мне нужно его переделать так что бы туда можно было вставить код adsense лишнее с него убрать.

Оставить только поле для помещения кода sdsense, и пометка администратора остальное убрать.

6 лет назад
avstrali-ya
Максим 
48 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад