Сделать небольшие доработки в программе на JavaScript

Веб-программированиеЗакрыт11 заявок157 просмотров
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Нужен специалист для небольших доработок на день-два работы.  

Есть самописная программа JavaScript, работает с данными хранящимися в xml-файле.  

Есть детальное ТЗ.  

Детали в скайп

Без предоплат,  оплата поэтапно либо по завершению

Javascript
6 лет назад
romariokisslove
Роман 
33 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад