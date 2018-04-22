Интеграция сайта со шлюзом sletat.ru

Задания: 1) Опенкарт 1.5.5.1 Сайт sigara.pp.ua Нужно оптимизировать скорость загрузки сайта по https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru&url=https%3A%2F%2Fsigara.pp.ua%2F Довести до зеленой отметки все страницы и все версии без вреда для визуальной составляющей сайта. 2) Установить модуль "Нашли дешевле".
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Я так понял у Вас есть опыт интеграции сайтов с туроператорами? Тоже хотим собственный поисковик с базой гостиниц и поиском по туроператорам.
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