Сделать табы для WordPress

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки144 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Разовая работа.

Нужно сделать табы как на этом сайте

1 в 1 ( в стиль сайта синий)

готов выслушать ваши предложения

WordPress
6 лет назад
Jim_Slil
Алексей 
44 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад