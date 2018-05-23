Более подробно расскажу в личных сообщениях. Нужно спарсить всю базу гостиниц с агрегатора.
Веб-программирование17 заявок
Закрыт
4 года назад
Более подробно расскажу в личных сообщениях. Нужно спарсить всю базу гостиниц с агрегатора.
Здравствуйте на первом шаге обходимо создать приятную на вид админку (шаблон есть) с возможностью из нее, добавлять товар. Нужна возможность к товару добавлять множество изображений и несколько параметров. То есть количество параметров может меняться динамически. ...
Нужно создать скрипт, чтобы пользователя RDP сервера можно было создавать из личного кабинета.
Здравствуйте! Я так понял у Вас есть опыт интеграции сайтов с туроператорами? Тоже хотим собственный поисковик с базой гостиниц и поиском по туроператорам.