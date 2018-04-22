PHP Сделать умную форму загрузки на сайт

$15
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки161 просмотр
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См. скрин. Под умной я подразумеваю автозагрузку некоторых полей, например ВУЗ. 

PHP
6 лет назад
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
23 дня назад